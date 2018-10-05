لمواجهة "إس 300"...تحصينات أمريكية جديدة لإسرائيل

كشف موقع استخباراتي إسرائيلي تفاصيل مثيرة بشأن ما تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية القيام به، بعد إرسال رسالة إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

قال موقع "ديبكا" إن الولايات المتحدة الأمريكية بصدد تسليم تحسينات إضافية على طائرة "إف 35" الشبح، لتحصين إسرائيل.

مباحثات مضنية

زعم الموقع الاستخباراتي العبري "ديبكا" ، صباح اليوم الجمعة، أنه بعد أيام قليلة من مباحثات ومداولات بين قيادات سياسية وعسكرية من الطرفين، الأمريكي والإسرائيلي، فإن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ترغب في تحصين إسرائيل من بطاريات صواريخ "إس 300" الروسية التي صدرتها الأخيرة لسوريا، مؤخرا.

وادعى الموقع الإسرائيلي بأن الولايات المتحدة سترسل لسلاح الجو الإسرائيلي تعزيزات أو تحسينات إضافية على الطائرة الأمريكية الشبح، من نوع "إف 35"، الخاصة بسلاح الجو الأمريكي، وبعضها موجود في قاعدة الظفرة الجوية بأبو ظبي، وذلك بعد وصول بطاريات صواريخ "إس 300" الروسية لسوريا، على أن تنقل من أبو ظبي الإماراتية إلى إسرائيل مباشرة.

رسائل عاجلة

لم يكتف الموقع الإلكتروني الاستخباراتي بذلك، بل أضاف أن إدارة ترامب سترسل مثل هذه التعزيزات أو الإضافات لكل من السعودية والإمارات، بعد إرسال رسالة لكل من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وولي العهد الإماراتي، الأمير محمد بن زايد، تفيد بذلك.

وأفاد الموقع العبري، وثيق الصلة بجهاز "الموساد" الإسرائيلي، بأن كل من الإمارات والسعودية سيتسلمان التعزيزات الإضافية التي ستحصل عليها إسرائيل، قريبا، وذلك كله بغرض تحصينهم، جميعهم، من صواريخ "إس 300"الروسية.