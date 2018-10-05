الاتحاد الأوروبي يرسل بعثة لبحث فرض عقوبات تجارية على ميانمار

وبحسب وكالة "رويترز"، أضافت أن مهمة البعثة هي دراسة احتمال إلغاء وضع "كل شيء إلا السلاح"، الذي يسمح لأفقر الدول في العالم ببيع أي سلع للاتحاد الأوروبي بدون رسوم باستثناء الأسلحة.
وكانت تقرير لـ"رويترز" أشارت يوم الأربعاء الماضي، إلى أن الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على ميانمار بسبب أزمة الروهينغا.
واتهم تقرير أصدرته الأمم المتحدة مؤخرا جيش ميانمار بارتكاب أعمال قتل واغتصاب جماعية "بقصد الإبادة الجماعية" في ولاية راخين، ودعا إلى محاكمة قائد الجيش وخمسة جنرالات بموجب القانون الدولي.
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