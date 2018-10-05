استطلاع للرأي: تراجع شعبية ميركل إلى مستوى قياسي على عتبة انتخابات بافاريا

أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجراه معهد "إفراتيست ديماب" في ولاية بافاريا خصيصا لقناة "أي.إر.دي" الألمانية، انخفاض شعبية المستشارة أنغيلا ميركل في بافاريا، أي حزب "الاتحاد المسيحي الاجتماعي"، إلى مستوى قياسي. وذلك على عتبة انتخابات محلية في بافاريا.

موسكو – سبوتنيك. ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى القناة، فقد صوت خلال الانتخابات السابقة لصالح حزب "الاتحاد المسيحي الاجتماعي" 47.7 في المائة من سكان بافاريا. أما الآن فانخفض هذا المؤشر ليبلغ نسبة 33 في المئة فقط. وبالإضافة إلى ذلك فقد انخفض مدى شعبية الحزب "الاشتراكي الديمقراطي" هو الآخر حتى بلغ نسبة 11 في المائة.

وأعرب أكثر من نصف المستطلعة أراءهم (نسبة 52 في المئة) عن عدم ارتياحهم لعمل حكومة بافاريا. فيما دعا 71 في المئة حزب "الاتحاد المسيحي الاجتماعي" أن يقوم بتشكيل ائتلاف مع أي حزب سياسي آخر.

يذكر أن الاستطلاع جرى خلال يومي 1 و2 تشرين الأول/ أكتوبر وشارك فيه 1002 وشخصان. ولم يزد الخطأ الإحصائي نسبة 3.1 في المئة.

وتجري انتخابات برلمان بافاريا يوم 14 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.