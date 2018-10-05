مباحثات روسية - غينية للتعاون في مجالات التنقيب الجيولوجي والطاقة

موسكو — سبوتنيك. جاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: "تم تحديد إمكانات قوية لتعزيز الشراكة ذات المنفعة المتبادلة من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة واعدة في مجالات التنقيب الجيولوجي وتطوير رواسب المعادن والطاقة ومصايد الأسماك والبنية التحتية، وكذلك من خلال زيادة الاتصالات المباشرة لدوائر الأعمال".
وتخطط الأطراف لتحقيق أحجام إنتاج البوكسيت بمقدار يصل إلى 6 ملايين طن سنويا حتى نهاية عام 2021، فضلا عن تطوير مشروع لزيادة إنتاج البوكسيت إلى 9 ملايين طن سنويا، مع إمكانية التوسع إلى 12 مليون طن سنويا. وكذلك أيضا بحلول نهاية عام 2020، سوف يناقش الطرفان إمكانية بناء مصنع للألومينا بسعة 1.2 مليون طن سنوياً.
كما ويشار إلى أنه في يوليو/ تموز، أصبح معروفاً أن غينيا تريد نقل حقل آخر من البوكسيت إلى "روسال" من أجل التطوير.
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