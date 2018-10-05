مباحثات روسية - غينية للتعاون في مجالات التنقيب الجيولوجي والطاقة

بحث نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، ورئيس وزراء جمهورية غينيا، إبراهيم كاسوري فوفاني، اليوم الجمعة، آفاق التعاون بين البلدين في مجالات التنقيب الجيولوجي والطاقة وقطاعات أخرى.

موسكو — سبوتنيك. جاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: "تم تحديد إمكانات قوية لتعزيز الشراكة ذات المنفعة المتبادلة من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة واعدة في مجالات التنقيب الجيولوجي وتطوير رواسب المعادن والطاقة ومصايد الأسماك والبنية التحتية، وكذلك من خلال زيادة الاتصالات المباشرة لدوائر الأعمال".

© Sputnik . Grigoriy Sisoev بوتين: شركات روسية مستعدة لدعم منشآت الطاقة في غينيا

وتجدر الإشارة إلى أن شركة " روسال " الروسية، أكبر منتج للألمنيوم في العالم، كانت قد وقعت في يناير/ كانون الثاني 2017، مع جمهورية غينيا على ملحق إضافي إلى اتفاق سابق في إطار تطوير حقل البوكسيت "ديان ديان". وصرح المدير في شؤون الاستثمار لشركة "روسال" ياكوف يتسكوف، للصحفيين بأن الاستثمار الأولي في مشروع لتطوير حقل البوكسيت "ديان ديان" يقدر بمبلغ 216 مليون دولار.

وتخطط الأطراف لتحقيق أحجام إنتاج البوكسيت بمقدار يصل إلى 6 ملايين طن سنويا حتى نهاية عام 2021، فضلا عن تطوير مشروع لزيادة إنتاج البوكسيت إلى 9 ملايين طن سنويا، مع إمكانية التوسع إلى 12 مليون طن سنويا. وكذلك أيضا بحلول نهاية عام 2020، سوف يناقش الطرفان إمكانية بناء مصنع للألومينا بسعة 1.2 مليون طن سنوياً.

كما ويشار إلى أنه في يوليو/ تموز، أصبح معروفاً أن غينيا تريد نقل حقل آخر من البوكسيت إلى "روسال" من أجل التطوير.