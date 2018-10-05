صحيفة عبرية: السنوار هدفنا... وسنهاجم غزة لكسر حالة الخوف

قال جنرال إسرائيلي سابق إننا سنهاجم قطاع غزة، شئنا أم أبينا، لمواجهة الخوف الذي يعترينا.

أجرت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم الجمعة، حوارا مع الجنرال الإسرائيلي السابق، تسفيكا بوغل، الذي أكد من خلاله ضرورة القيام بعملية عسكرية في قطاع غزة، ردا على حالة الخوف والقلق التي تعتري الجيش الإسرائيلي.

© REUTERS / Mohammed Salem غزة تستعد للمشاركة بجمعة "الصمود" وسط استعدادات وتهديدات إسرائيلية

وأوضح الجنرال الإسرائيلي، الذي تولى القيادة الجنوبية الإسرائيلية سابقا، أن الجيش الإسرائيلي يعيش حالة من القلق ويريد إنهاء هذه الحالة، كما أن هناك بنك أهداف للجيش الإسرائيلي، على رأسه اتباع سياسة الاغتيال الانتقائي، خاصة يحيي السنوار، قائد حركة حماس في قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة العبرية عن لسان الجنرال الإسرائيلي، قائلا:

إنه علينا مهاجمة قطاع غزة، بهدف كسر حالة الخوف لدينا، فضلا عن أننا لا يمكن تحمل حرب الاستنزاف أمام حماس".