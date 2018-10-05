إسرائيل تستخدم سلاحا جديدا في غزة

كشف موقع إلكتروني عبري النقاب عن سلاح إسرائيلي جديد يستخدمه الجيش، اليوم، في قطاع غزة.

ذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "0404"، مساء اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي سيستخدم سلاح "المياه" لتفريق آلالاف المتظاهرين الفلسطينيين الذين تجمعوا بمحاذاة الجدار الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

© REUTERS / Mohammed Salem غزة تستعد للمشاركة بجمعة "الصمود" وسط استعدادات وتهديدات إسرائيلية

وأفاد الموقع العبري بأنه للمرة الأولى يستخدم الجيش الإسرائيلي "المياه" لتفريق المتظاهرين الفلسطينيين، حتى لا يمكنه إشعال إطارات "الكاوشوك" بطول الجدار الفاصل مع غزة.

يشار إلى أن الفلسطينيين يستعدون في قطاع غزة، اليوم الجمعة، للمشاركة في فعاليات "جمعة الصمود والثبات"، ضمن الجمعة الـ28 بحراك "مسيرة العودة" وكسر الحصار.

ودعت الهيئة الوطنية الفلسطينية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، الفلسطينيين لمشاركة واسعة في جمعة "الصمود والثبات"، وذلك في مخيمات العودة بالمناطق الشرقية لقطاع غزةن وذلك وسط تعزيزات عسكرية إسرائيلية بطول الجدار مع غزة.

وانطلقت مسيرة العودة الكبرى، في 30 مارس/ آذار الماضي، وأسفرت العمليات العسكرية ضد المتظاهرين الفلسطينيين عن مقتل 193 مواطنًا وإصابة نحو 20 الفًا آخرين.