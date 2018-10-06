بومبيو: لم يتحدد بعد مكان وموعد لقاء ترامب وكيم المقبل

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن أمله في تحديد مكان وموعد القمة المقبلة بين قادة الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، عقب لقائه مع كيم جونغ أون،.

واشنطن — سبوتنيك . وقال بومبيو للصحفيين، مشككا بالوقت نفسه من إمكانية تحديد معالم القمة المقبلة بين الزعميين، عقب اللقاء: "نأمل على الأقل… بدء العمل على خيارات مكان وموعد الاجتماع بين الرئيس كيم والرئيس الأميركي ترامب مرة أخرى، لكن حتى الآن لم يتم تحديد مكان أوموعد اللقاء المقبل".

وأشار بومبيو إلى أن الولايات المتحدة تواصل مفاوضاتها مع الشركاء في كوريا الشمالية حول كيفية تنفيذ اتفاق نزع السلاح النووي.

هذا وسيزور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بيونغ يانغ في الـ 7 من تشرين الأول/ أكتوبر، حيث سيجتمع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.