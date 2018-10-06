عسكري سابق بالجيش الأمريكي يعترف بمحاولة "قتل" بوتين

اعترف أحد المحاربين القدامى في الولايات المتحدة والمتهم بإرسال ظروف تحتوي على مادة سامة إلى البيت الأبيض والبنتاغون، بأنه قام بنفس المحاولة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتناقلت وسائل الإعلام الأمريكية مقتطفات من التحقيقات الجارية مع العسكري الأمريكي السابق ويليام كلايد ألن، البالغ من العمر 39 عاما والذي تم اعتقاله بعد تلقي ظروف تحتوي على مادة الريسين في البيت الأبيض والبنتاغون، والتي اعترف فيها بأنه أرسل ظروفا مماثلة إلى المدعي العام الأمريكي جيف سيشنس وملكة بريطانيا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

© Sputnik . Alexey Druzhinin بوتين يغزو المكتبات بروزنامة 2019... يصارع النساء ويحتضن فهدا (صور)

كما كشف ألن أنه اشترى ما يقرب من 100 من بذور نبات الخروع، التي تحتوي على مادة الريسين السامة عبر الإنترنت وقام بإرسال الظروف من مكتب البريد القريب من منزله في نهاية سبتمبر الماضي.

وتوضح التحقيقات: "أن استخراج مادة الريسين السامة من بذور الخروع سهل نسبيا ولا يتطلب معرفة تقنية".

يذكر أن البنتاغون والبيت الأبيض ومقر مكتب التحقيقات الفدرالي قد تلقت ظروفا مشبوهة يوم الثلاثاء الماضي، وتم العثور على مادة الريسين فيها. وفي وقت لاحق ألقي القبض على مرسل الظروف. وبعد توجيه التهم إليه، قد يصدر بحقه حكم بالسجن لعشرات السنين.

وتجدر الإشارة إلى أن تناول بذور نبات الخروع يتسبب في التهاب الأمعاء والقيء والمغص، والنزيف من القناة الهضمية، واختلال في معدل السوائل في الجسم وقد يؤدي إلى الموت في غضون أسبوع.