اجتماع مرتقب لوزراء خارجية روسيا والصين وكوريا الشمالية في موسكو

أعلنت السفارة الروسية في بيونغ يانغ، اليوم السبت، أن المشاورات الثلاثية على مستوى نواب وزراء خارجية روسيا والصين وكوريا الشمالية، ستعقد بموسكو في التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

طوكيو — سبوتنيك. وقالت السفارة الروسية لوكالة "سبوتنيك": "إن المشاورات ستكون يومي 8 و 9 أكتوبر، وستكون المشاورات الثنائية والثلاثية على التوالي".

وتعقد هذه المشاورات على خلفية جهود كوريا الشمالية لتطوير الحوار رفيع المستوى مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، بما في ذلك نزع السلاح النووي والسلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.

يذكر أن نائبة وزير خارجية كوريا الشمالية، تشوي سون هيي، قد توجهت يوم الخميس عبر بكين إلى موسكو لإجراء مباحثات مع الجانبين الروسي والصيني.