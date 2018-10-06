القوات الأوكرانية تعلن تعرض مواقعها في دونباس لـ19 عملية قصف

© Sputnik . Dan Levy القوات الأوكرانية: مواقعنا تعرضت لـ21 عملية إطلاق نار في دونباس

سبوتنيك . وقال المكتب الصحفي للعملية العسكرية في بيان نشر على صفحته على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "خلال الـ24 ساعة الماضية، فتحت وحدات الدفاع الشعبي بدونباس النيران باتجاه مواقع قواتنا 19 مرة".

وأضاف البيان:

نتيجة للأعمال القتالية أصيب جنديان من القوات الموحدة.

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر أبريل/نيسان من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر فبراير/شباط من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة. إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.