موسكو ترسل مساعدات إنسانية إلى إندونيسيا

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية اليوم السبت، أنها أرسلت طائرة من طراز "إيل-76" محملة بمساعدات إنسانية إلى إندونيسيا.

وقال المكتب الصحفي لوكالة "سبوتنيك": "يوم 6 تشرين الأول/أكتوبر أقلعت طائرة من طراز "إيل — 76" محملة بـ 23 طن من المساعدات الإنسانية من موسكو إلى إندونيسيا".

© Sputnik . Maksim Blinov إندونيسيا تؤجل شراء المقاتلات الروسية "سو-35"

وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا، الخميس، أن موسكو تدرس إمكانية تقديم المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة من الزلزال والتسونامي في إندونيسيا.

وضربت سلسلة من الزلازل وأمواج تسونامي جزيرة سولاويسي الإندونيسية يوم 28 أيلول/سبتمبر، وبلغت قوة الزلزال 6.1 درجة على مقياس ريختر، وكانت بؤرته بعمق 18.1 كيلومتر، مما أدى إلى مقتل 1407 شخص.

وتقع إندونيسيا في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادي التي تكثر بها الزلازل. وأدى زلزال وأمواج مد عاتية في 2004 إلى مقتل 226 ألف شخص في 13 دولة بينهم أكثر من 120 ألفا في إندونيسيا.