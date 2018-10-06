تلفزيون: ترجيح محاكمة نتنياهو بتهمتي الاحتيال وإساءة الائتمان

أفادت القناة الحادية عشرة الإسرائيلية، الليلة الماضية، بان المستشار القانوني للحكومة أفيحاي ميندلبليت قد يقرر محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهمتي الاحتيال وإساءة الائتمان وليس بتهمة تلقي الرشوة في الملف المعروف إعلاميا بـ"1000".

وقالت مصادر مطلعة إن التحقيق الذي أجرته الشرطة مع نتنياهو أمس يعزز من مساعي المستشار ميندلبليت الرامية إلى توحيد ملفات 1000 و2000 و3000 في ملف واحد، بحسب موقع هيئة البث الإسرائيلية "مكان".

وقد أجري هذا التحقيق في ملف ألفين وانصب على اتصالات سياسية جرت لإبرام صفقة بين نتنياهو وناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس.

© REUTERS / CARLO ALLEGRI الحرس الثوري الإيراني يوجه رسالة إلى نتنياهو

وأضافت القناة أنه تمت مواجهة رئيس الوزراء مع إفادات لسياسيين وشرائط تسجيل لمحادثات مستشاره لشؤون الإعلام سابقا نير حيفتس الذي أصبح شاهد حق عام حاليا.

مع جهات في حاشية نتنياهو. وفي غضون ذلك أفاد موقع صحيفة "معاريف" بأن الوزيرين ياريف ليفين وزئيف ألكين قدما إفادات في وحدة لاهاف 433 الشرطية بشأن التحقيقات الجارية مع رئيس الوزراء.

وسبق للشرطة الإسرائيلية أن أوصت بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في هذين الملفين بشبهات تتعلق بتلقي الرشى والغش وخيانة الأمانة.

وكان نتنياهو قد خضع للتحقيق في السابع عشر من آب/ أغسطس الماضي، لمدة 4 ساعات متواصلة في قضايا ذات صلة بـ"الملف 4000"، المعروف إعلاميا بملف "شركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك"، والموقع الإخباري "واللا".