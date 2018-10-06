باكستان: سجن معارض سياسي قبيل الانتخابات

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن محامي زعيم المعارضة الباكستاني شهباز شريف إن حكما صدر، اليوم السبت، بحبس موكله عشرة أيام بعد اعتقاله في قضية فساد، ما يعني أنه لن يستطيع المشاركة في حملة انتخابية ينظمها حزبه قبل انتخابات فرعية مقررة الأسبوع المقبل.

واعتقل شهباز، أمس الجمعة، في لاهور بعد اتهامه بقضية فساد تخص مشروع إسكان منخفض التكلفة في إقليم البنجاب عندما كان رئيسا لوزراء الإقليم.

وقال المحامي أعظم نذير تارر إن المحكمة أمرت ببقائه في الحبس عشرة أيام للتحقيق معه، بينما نفى شهباز ارتكاب أي مخالفات.

Pakistan anti-graft agents arrest opposition leader Shehbaz Sharif https://t.co/uLZlmGhhha — Reuters Afghanistan & Pakistan (@ReutersPakistan) October 5, 2018

واستمعت محكمة تابعة للمكتب الوطني للمحاسبات، اليوم السبت، لاتهامات موجهة إليه بإلغاء عقد بصورة غير قانونية مع شركة تشييد في عام 2014 وسعيه لإرساء العقد على شركة أخرى مقابل الحصول على رشوة.

وأشارت "رويترز" أن مئات النشطاء من حزب شريف وهو حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية — جناح نواز شريف احتشدوا خارج المحكمة ورددوا شعارات مؤيدة له بينما قامت عناصر من الشرطة والجيش بتأمين المكان.

وشهباز شريف هو الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء المعزول نواز شريف، الذي أصدرت هذا العام محكمة لجرائم الفساد حكما بسجنه عشر سنوات بعد أن عزلته المحكمة العليا من منصبه.