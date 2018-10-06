معارك بين طالبان والقوات الأفغانية للسيطرة على طريق سريع

قال مسؤولون إن مقاتلين من حركة طالبان مدججين بالسلاح دمروا جسورا بالقرب من مدينة غزنة بوسط أفغانستان، اليوم السبت، ليغلقوا بذلك الطريق السريع الرئيسي بين العاصمة كابول وجنوب البلاد.

وأضاف المسؤولون أن اشتباكات متفرقة وقعت بين جنود أفغان ومقاتلي طالبان الذين يحاولون السيطرة على أجزاء من إقليم غزنة بعد شهرين تقريبا من قيام قوات أفغانية مدعومة من واشنطن بطردهم من عاصمة الإقليم. وفقا لت "رويترز".

© AP Photo / Massoud Hossaini أفغانستان: مقتل 18 مسلحا من طالبان بعمليات أمنية

وقال محمد عارف نوري المتحدث باسم حاكم غزنة إن القتال مستمر وإن الجيش الأفغاني أرسل طائرات هليكوبتر لمنع المسلحين من بلوغ مركز المدينة.

وأضاف نوري "مستعدون تماما لمهاجمتهم. لن يسقط الإقليم هذه المرة في أيدي طالبان".

وتابع قائلا إن خمسة مسلحين قتلوا وهم يزرعون قنابل على ثلاثة جسور على طريق كابول قندهار السريع.

ويمثل الهجوم على غزنة استعراضا لقوة طالبان ويسلط الضوء على استمرار هشاشة الوضع الأمني قبل أسبوعين من الانتخابات البرلمانية.

وألغي الاقتراع بالفعل في إقليم غزنة بعد أن اجتاحه مقاتلون من طالبان في أغسطس/آب وسيطروا على عاصمته لمدة خمسة أيام.