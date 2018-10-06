150 ألف شخص لا يزالون تحت الأنقاض بعد زلزال إندونيسيا

قالت الخارجية الإندونيسية، اليوم السبت، إن نحو 150 ألف شخص لا يزالون تحت الأنقاض جراء الزلزال والتسونامي الذي ضرب جزرا بالبلاد أواخر الشهر الماضي.

موسكو — سبوتنيك. ونقلت وكالة "بيرناما" المحلية عن متحدث الوزارة، أكمد رمضان، قوله إن "فرق الإنقاذ تمكنت حتى الآن من انتشال 1558 جثة لضحايا دفنوا أحياء"، وأن "حوالي 152 ألف شخص قد لا يزالون عالقين تحت الأنقاض في جزيرة سولاويسي".

© REUTERS / ANTARA FOTO وكالة: عدد القتلى جراء زلزال وأمواج المد في إندونيسيا يرتفع إلى 1234

ولفت رمضان إلى أن "65733 منزلا قد دمروا نتيجة للكارثة".

وضربت سلسلة من الزلازل وأمواج تسونامي جزيرة سولاويسي الإندونيسية يوم 28 سبتمبر/أيلول، وبلغت قوة الزلزال 6.1 درجة على مقياس ريختر، وكانت بؤرته بعمق 18.1 كيلومتر، مما أدى إلى مقتل المئات.

وتقع إندونيسيا في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادي التي تكثر بها الزلازل. وأدى زلزال وأمواج مد عاتية في 2004 إلى مقتل 226 ألف شخص في 13 دولة بينهم أكثر من 120 ألفا في إندونيسيا.