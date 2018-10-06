تصريح جديد من ميلانيا ترامب لا يصب في مصلحة زوجها

صرحت زوجة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ميلانيا، بأنها لا تتفق دائماً مع تغريدات زوجها التي ينشرها عبر صفحته على موقع "تويتر".

© REUTERS / CARLOS BARRIA شاهد... كيف استقبلت ميلانيا ترامب في مطار القاهرة

ووفقا لموقع " Huffington Post " فقد قالت ميلانيا " أنا لا أتفق دائما مع ما يكتبه على تويتر، وأخبره عن ذلك. فأنا أقول له رأيي بشكل علني وأقدم له بعض النصائح. أحيانا يستمع وأحيانا لا. وأنا أملك صوت ورأي، ومن المهم جدا بالنسبي لي التعبير عما ما أشعر به".

ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي يقوم يوميا بنشر تغريدات عبر موقع "تويتر" حول مختلف قضايا السياسة الداخلية والخارجية للولايات المتحدة. وفي نفس الوقف، فإن بعض من تغريداته الموجه إلى خصومه تكون جريئة، الأمر الذي يؤدي أحيانا إلى ضجة كبيرة.