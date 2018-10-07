الهند تخفض وارداتها من النفط الإيراني وتواصل شرائه

وأكد جميلي:" أن الهند لاتزال مستمرة في شراء النفط من إيران غير مكترثة بالضغوطات الأمريكية لكن ستخفض حجم وارداتها من النفط الإيراني"، وفقا لوكالة "تسنيم"

وتابع جميلي:" إن التبادل التجاري بين إيران والهند تاريخي، وأن بعض المصافي الهندية أسست اعتمادا على النفط الإيراني".

وأشار رئيس الغرفة التجارية الإيرانية الهندية إلى أن هناك ضغوط كثيرة من قبل أمريكا والسعودية على الهند لتمتنع عن توفير حاجاتها من النفط الإيراني، منوها إلى أن السعودية اشترت بعض أسهم المصافي الهندية وقامت ببعض الاستثمارات الضخمة في هذا المجال لاستخدام انتاجها من النفط.

ونوه جميلي إلى أن إيران والهند لديهما تعاون في مجالات متعددة، قائلا، إن إدارة ميناء جابهار من أبرز مجالات التعاون الإيراني الهندي المشترك.

ويريد الرئيس الأمريكي ترامب، عبر مطالبته للدول المستوردة للنفط الاستغناء عن إيران، خفض عائدات طهران من تصدير موارد الطاقة إلى الصفر، وقد أعلنت أكثر من دولة وقف استيراد النفط الإيراني، وفي المقابل وبعد قرار دول "أوبك +" المنتجة للنفط، رفع الإنتاج بنحو مليون برميل، زادت بعض الدول من صادراتها.