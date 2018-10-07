مقتل إسرائيليين خلال إطلاق النار بالضفة الغربية

وأضاف الجيش أن المهاجم كان يعمل في مصنع، حيث وقع إطلاق الرصاص، وفقا لرويترز.
ونقلت المرأة المصابة إلى المستشفى، حيث قال الأطباء إن جراحها لا تشكل تهديدا على حياتها.
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فقد صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، جوناثان كونريكوس، أن المسلح الفلسطيني، يبلغ من العمر 23 عاما، وكان يعمل في منطقة بركان الصناعية، حيث وقع الهجوم في الضفة الغربية المحتلة.
وأشار كونريكوس، إلى أن الفلسطيني استخدم بندقية محلية الصنع في الهجوم ، المعروف محليا باسم "كارلو".
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