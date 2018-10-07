مقتل إسرائيليين خلال إطلاق النار بالضفة الغربية

قال الجيش الإسرائيلي إن مسلحا فلسطينيا قتل رجلا وامرأة إسرائيليين بالرصاص وأصاب امرأة أخرى، اليوم الأحد، في منطقة صناعية بالقرب من مستوطنة بركان بالضفة الغربية المحتلة.

وأضاف الجيش أن المهاجم كان يعمل في مصنع، حيث وقع إطلاق الرصاص، وفقا لرويترز.

© Sputnik . Faleh Faleh إصابة إسرائيليين اثنين في حادث طعن بالضفة الغربية والشرطة الإسرائيلية تطلق النار على المهاجم

وقال متحدث باسم الجيش، في مؤتمر عبر الهاتف مع صحفيين أجانب بعد ساعات من الواقعة، إن الرجل والمرأة فارقا الحياة متأثرين بجراحهما.

ونقلت المرأة المصابة إلى المستشفى، حيث قال الأطباء إن جراحها لا تشكل تهديدا على حياتها.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فقد صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، جوناثان كونريكوس، أن المسلح الفلسطيني، يبلغ من العمر 23 عاما، وكان يعمل في منطقة بركان الصناعية، حيث وقع الهجوم في الضفة الغربية المحتلة.

وأشار كونريكوس، إلى أن الفلسطيني استخدم بندقية محلية الصنع في الهجوم ، المعروف محليا باسم "كارلو".