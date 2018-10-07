الصين تتخذ إجراء بنكيا وسط مخاوف من "الحرب التجارية"

وقال البنك إن نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك البالغة حاليا 15.5% للمؤسسات الكبرى و13.5% للمؤسسات الأصغر ستنخفض بواقع 100 نقطة أساس من 15 أكتوبر/تشرين الأول، وفقا لوكالة "رويترز".
وسيضخ البنك المركزي بذلك الخفض مبلغا صافيا قدره 750 مليار يوان (109.2 مليار دولار) في النظام المصرفي عن طريق تحرير سيولة تبلغ 1.2 تريليون يوان وسيذهب مبلغ 450 ميار يوان لتعويض تسهيلات ائتمانية متوسطة الأجل تستحق السداد.
وقال البنك المركزي اليوم إنه سيواصل تبني الإجراءات اللازمة لتحقيق الاستقرار في توقعات السوق بينما يبقي على سياسة نقدية تتسم بتوخي الحذر والحياد.
وأكد البنك أنه: "سيبقي على سيولة وفيرة معقولة تكفي لدعم نمو معقول للائتمان النقدي وحجم التمويل الاجتماعي".
وتابع البنك أن خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي لن يشكل ضغطا من أجل خفض قيمة اليوان مضيفا أنه سيحافظ على استقرار أسواق الصرف الأجنبي.
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