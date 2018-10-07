وزير الخارجية الأمريكية يكشف تفاصيل لقاءه مع زعيم كوريا الشمالية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أنه التقى مع زعيم كوريا الشمالية، كيم يونغ أونغ، في العاصمة بيونغ بانغ، مؤكدا أنه واصل معه التقدم فيما يخص الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال قمة سنغافورة في شهر يونيو/حزيران.

وكتب بومبيو في حسابه على موقع "تويتر" اليوم الأحد: "حظيت برحلة جيدة إلى بيونغ يانغ للقاء الزعيم كيم، نحن نواصل إحراز التقدم فيما يخص الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال قمة سنغافورة".

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إنه التقى زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، في بيونغ يانغ، وناقش معه التطورات الخاصة باتفاق قمة سنغافورة.

Had a good trip to #Pyongyang to meet with Chairman Kim. We continue to make progress on agreements made at Singapore Summit. Thanks for hosting me and my team @StateDept pic.twitter.com/mufyOKkDLw — Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 7, 2018

​وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أعرب اليوم الأحد، عن أمله في أن تؤدي محادثاته مع كين جونغ أون، بأن إلى تخلي كوريا الشمالية عن برنامجها للأسلحة النووية الذي من المحتمل أن يشكل تهديدا للولايات المتحدة.

© REUTERS / HANDOUT بومبيو: لم يتحدد بعد مكان وموعد لقاء ترامب وكيم المقبل

وشارك بومبيو صورة لنفسه على تويتر اليوم الأحد وهو يلوح من باب طائرته الحكومية في طوكيو وكتب معها "المحطة التالية بيونغ يانغ للقاء الزعيم كيم ومواصلة عملنا لتنفيذ الالتزامات التي تعهد بها الرئيس والزعيم كيم في قمة سنغافورة".

وكان كيم جونغ أون تعهد خلال اجتماعه مع ترامب في 12 يونيو/حزيران بالعمل على إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي ولكن أفعاله منذ ذلك الوقت لم تحقق ما تصبو إليه واشنطن من اتخاذ خطوات لا رجعة فيها للتخلي عن ترسانة أسلحة ربما تشكل تهديدا للولايات المتحدة.