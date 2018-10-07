سفن تابعة لأسطول المحيط الهادئ تنهي زيارة عمل لليابان

صرح رئيس قسم المعلومات في أسطول المحيط الهادئ، نيكولاي فوسكريسنسكي، بأن مجموعة من السفن التابعة لأسطول المحيط الهادئ غادرت القاعدة البحرية لقوات الدفاع الذاتي اليابانية.

© Sputnik . Alexander Vilf الخارجية اليابانية: لا تغير في مواقف اليابان من المفاوضات بشأن معاهدة السلام مع روسيا

فلاديفوستوك — سبوتنيك . وقال فوسكريسينسكي ، اليوم الأحد، للصحفيين: "أنهت مجموعة من السفن التابعة لأسطول المحيط الهادئ زيارة عمل في اليابان، وستواصل مجموعة السفن تنفيذ مهامها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

ووصلت إلى جزيرة هوكايدو اليابانية في 4 تشرين الأول/ أكتوبر مجموعة السفن التي تتكون من طرَاد الصواريخ "فارياغ"، والسفينة مضادة للغواصات "الأدميرال بانتيلييف" والناقل البحري "بوريس بوتوما".

وفي الفترة من 4 إلى 6 تشرين الأول/ أكتوبر، قام قائد المرور ورئيس أركان قوات الغواصات لأسطول المحيط الهادئ، الأدميرال إدوارد ميخائيلوف، وقادة السفن بزيارات مجاملة لقادة القاعدة البحرية والشرطة وسلطات المدينة هاكوداته. شاركت قيادة وموظفو هذه الفرقة في حفل تذكاري خصص للذكرى الـ 160 لافتتاح أول قنصلية روسية في اليابان.