سفن تابعة لأسطول المحيط الهادئ تنهي زيارة عمل لليابان

ووصلت إلى جزيرة هوكايدو اليابانية في 4 تشرين الأول/ أكتوبر مجموعة السفن التي تتكون من طرَاد الصواريخ "فارياغ"، والسفينة مضادة للغواصات "الأدميرال بانتيلييف" والناقل البحري "بوريس بوتوما".
وفي الفترة من 4 إلى 6 تشرين الأول/ أكتوبر، قام قائد المرور ورئيس أركان قوات الغواصات لأسطول المحيط الهادئ، الأدميرال إدوارد ميخائيلوف، وقادة السفن بزيارات مجاملة لقادة القاعدة البحرية والشرطة وسلطات المدينة هاكوداته. شاركت قيادة وموظفو هذه الفرقة في حفل تذكاري خصص للذكرى الـ 160 لافتتاح أول قنصلية روسية في اليابان.
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