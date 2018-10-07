تهنئة بوتين من مدرج فيرونا في إيطاليا (فيديو)

هنأ رئيس بلدية فيرونا فيديريكو سوبارينو ورئيس مجلس إدارة بنك انتيسا أنطونيو فايليكو فلاديمير بوتين في عيد ميلاده من مسرح أرينا دي فيرونا، حيث أقيم العرض الأول للعرض على الجليد لإيليا أفرتبوخ "روميو وجولييت" يوم السبت.

ويتم اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عامه 66 سنة.

وقال رئيس رابطة "تعرف على أوراسيا" التي تدعم العرض الجليدي، باللغة الروسية: "المحترم فلاديمير فلاديميروفيتش! نهنئك بعيد ميلادك. ونتمنى لك الصحة الجيدة لمواصلة العمل الذي تقوم به. العمل الذي غير عالمنا بشكل كبير".

وظهر المطرب الإيطالي توتو كتونيو على خشبة مسرح فيرونا أرينا قبل خطاب التهنئة.

Первым поздравил Путина с днем рождения мэр Вероны прямо со сцены амфитеатра. Там в ночь на воскресенье прошла европейская премьера российского ледового шоу «Ромео и Джульетта». А итальянский банкир удивил всех: он следом поздравил по-русски. pic.twitter.com/DbqUesuyDT — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) October 7, 2018

كان يجلس على كرسي على حافة المسرح، وغنى تحت المطر المنهمر، باللغة الروسية، أغاني "ليالي موسكو" و"العيون السوداء".

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني إنه كان سيذهب إلى صديقه بوتين في عيد ميلاده. وزار السياسي الإيطالي أيضا حفلة عيد ميلاد الرئيس الروسي في سوتشي وقدم له غطاء لحاف في عيد ميلاده الماضي.