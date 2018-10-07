ظريف: الحظر الأمريكي سيفشل لهذا السبب

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، أن الحظر الأمريكي ضد الشعب الإيراني سيفشل بالتأكيد.

وبحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، قال ظريف خلال الاجتماع المفتوح لمجلس الشورى الإيراني اليوم، والذي عقد لمناقشة لائحة انضمام إيران لمعاهدة مكافحة تمويل الإرهاب الدولية (CFT)، إنه مثلما صرح قائد الثورة الإسلامية أخيرا فقد تمكنا من دحر أمريكا من خلال كسر الحظر.

وأضاف ظريف، لقد دحرنا الأمريكيين مرارا بالحكمة ومقاومة الشعب، وهذه المرة أيضا سندحر أمريكا بالتعاضد والتلاحم، ومن المؤكد أن الحظر الأمريكي ضد الشعب الإيراني العظيم سيفشل.

© Sputnik . Ronald Zak خطيب جمعة طهران لـ"دول المنطقة": إذا أردتم الأمن فكونوا إلى جانب إيران

وأصدر أعضاء مجلس الشوري الإسلامي، اليوم، موافقة علي انضمام الجمهورية الإيرانية إلي معاهدة مكافحة تمويل الإرهاب.

وبحث أعضاء مجلس الشورى الإسلامي، في جلستهم الیوم الأحد، انضمام إیران لمعاهدة مكافحة تمویل الإرهاب، ووافقوا بمجموع 143 صوتا علي انضمامها لهذه المعاهدة، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وتتهم واشنطن والرياض وأبوظبي إيران بزعزعة استقرار المنطقة وإثارة الاضطرابات في بعض البلدان العربية، من خلال وكلاء لطهران فضلا عن تهديد إسرائيل بشكل متزايد.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خروج بلاده من الاتفاق النووي في 8 مايو/ أيار الماضي، حيث أعيدت إجراءات الحظر التي كانت متوقفة بعد تنفيذ الاتفاق النووي، الأولى في أغسطس/آب الماضي وتستمر لمدة 90 يوما، والثانية بعد 180 يوما من إعلان خروجه من الاتفاق.