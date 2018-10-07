"أنصار الله" تنفذ قصفا مدفعيا ضد الجيش اليمني والتحالف جنوب الحديدة

أعلنت جماعة "أنصار الله" أنها نفذت قصفا مدفعيا على قوات الجيش اليمني وقوات التحالف العسكري العربي الذي تقوده السعودية في محافظة الحديدة غربي اليمن.

القاهرة- سبوتنيك. وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، اليوم الأحد، أن:" سلاح الجو المسير التابع للجماعة ووحدة المدفعية نفذا عملية مشتركة استهدفت تجمعات لقوات التحالف والقوات المشتركة شمال قرية النخيلة الساحلية في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة".

© REUTERS / Abduljabbar Zeyad التلفزيون السعودي: الحوثيون احتجزوا عشر سفن نفطية وتجارية في ميناء الحديدة

في سياق آخر، أعلنت "المسيرة" أن مسلحي الجماعة "نصبوا كمينا بعبوة ناسفة لآلية للقوات المشتركة شرق مديرية التحيتا، أسفر عن إعطابها ومقتل وإصابة طاقمها".

وشن طيران التحالف 7 غارات جوية على مزارع غرب مديرية التحيتا اليوم الأحد.

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا عربيا في اليمن لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75% من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015، وحسب الأمم المتحدة، فقد قتل ما لا يقل عن 16000 مدني.