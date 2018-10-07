مروحيات التحالف الدولي تنقل عناصر "داعش" من ريف دير الزور السورية

ونقلت وكالة "سانا" عن مصادر أهلية وإعلامية متطابقة أن "طائرات تابعة لـ "التحالف الدولي" نفذت أمس عملية إنزال جوي نقلت خلالها عددا من إرهابيي تنظيم "داعش" من جنسيات مختلفة قرب بلدة الشعفة في الجيب الذي ينتشر فيه إرهابيو التنظيم التكفيري في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي.
وتدعي واشنطن التي تقود "التحالف الدولي" أنها تحارب تنظيم "داعش" الإرهابي في الوقت الذي تنقل قيادييه عبر طائراتها من المعارك لإنقاذهم من الموت.
وقام التحالف الدولي في وقت سابق بنقل العديد من الإرهابيين في المنطقة الشرقية خلال عمليات الجيش العربي السوري ضد الإرهاب إضافة إلى دعم التنظيم بشتى الوسائل سواء عبر استهداف نقاط الجيش كما حصل في جبل الثردة بدير الزور في سبتمبر/أيلول عام 2016 أو عبر تزويده بالمعلومات الاستخباراتية لشن هجمات على الجيش في البادية.
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