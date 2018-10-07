مروحيات التحالف الدولي تنقل عناصر "داعش" من ريف دير الزور السورية

نقلت مروحيات "التحالف الدولي" الذي تقوده واشنطن عددا من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) من ريف دير الزور الجنوبي الشرقي في سوريا.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصادر أهلية وإعلامية متطابقة أن "طائرات تابعة لـ "التحالف الدولي" نفذت أمس عملية إنزال جوي نقلت خلالها عددا من إرهابيي تنظيم "داعش" من جنسيات مختلفة قرب بلدة الشعفة في الجيب الذي ينتشر فيه إرهابيو التنظيم التكفيري في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

© AP Photo / French Army التحالف الدولي: واشنطن لا تعرف مكان البغدادي ولكنها مهتمة بتصفيته

ونفذ "التحالف الدولي" قبل عدة أيام عملية إنزال جوي عند أطراف قرية المراشدة في الريف الجنوبي الشرقي لمحافظة دير الزور نقل خلالها إرهابيين من تنظيم "داعش" في المنطقة.

وتدعي واشنطن التي تقود "التحالف الدولي" أنها تحارب تنظيم "داعش" الإرهابي في الوقت الذي تنقل قيادييه عبر طائراتها من المعارك لإنقاذهم من الموت.

وقام التحالف الدولي في وقت سابق بنقل العديد من الإرهابيين في المنطقة الشرقية خلال عمليات الجيش العربي السوري ضد الإرهاب إضافة إلى دعم التنظيم بشتى الوسائل سواء عبر استهداف نقاط الجيش كما حصل في جبل الثردة بدير الزور في سبتمبر/أيلول عام 2016 أو عبر تزويده بالمعلومات الاستخباراتية لشن هجمات على الجيش في البادية.