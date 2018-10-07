المشاركون في مشروع "التيار الشمالي-2" وفوا بالتزاماتهم ومولوا 70% من النفقات

صرح رئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم"، أليكسي ميلر، اليوم الأحد، بأن المشاركين في مشروع "التيار الشمالي-2" قاموا بالفعل بتمويل 70% من النفقات.

بيتروبافلوفسك — كامتشاتكا — سبوتنيك. وقال ميار في مقابلة على قناة "روسيا 1":" أود أولا أن أشير إلى أن جميع شركائنا، الذين يشاركون في المشروع، يوفون بدائما بالتزاماتهم. في الواقع، تم تمويل 70% من الاستثمارات الرأسمالية اللازمة لتنفيذ مشروع "التيار الشمالي-2". بطبيعة الحال، وكما يعلم الجميع، هناك مسائل قانونية، ولكن أهم شيء هو أن "التيار الشمالي-2" يجري بناؤه بالفعل".

يذكر أن مشروع "التيار الشمالي 2" يفترض بناء خطي أنابيب لنقل الغاز بطاقة تمريرية 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.

وتعارض عدة بلدان تنفيذ هذا المشروع، وعلى وجه الخصوص، أوكرانيا، التي تخشى خسارة عائداتها من عبور الغاز الروسي عبر أراضيها.

وكان ميلر، قد قال في نيسان/ أبريل الماضي، أن "غازبروم" يمكنها الحفاظ على عبور الغاز عبر أراضي أوكرانيا بعد عام 2019 في حجم 10 — 15 مليار متر مكعب، في حال أثبتت كييف الجدوى الاقتصادية لعقد اتفاق جديد لعبور الغاز.