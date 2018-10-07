مشاهد جديدة لعملية تسليم صواريخ الدفاع الجوي "إس-300" إلى سوريا

نشرت قناة "زفيزدا" على صفحتها في تويتر مشاهد جديدة لعملية تسليم منظومات الدفاع الجوي "إس-300" لسوريا.

ويظهر في الفيديو إخراج المنظومة من طائرة النقل الحربية "أن-124 روسلان".

«Звезда» публикует новые кадры доставки ЗРК С-300 в Сирию pic.twitter.com/Ig4ZyWpWyF — Телеканал "Звезда" (@zvezdanews) October 7, 2018

وقد أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الرئيس فلاديمير بوتين وأعضاء مجلس الأمن القومي، الثلاثاء الماضي أن روسيا سلمت سوريا 49 قطعة من معدات منظومات "إس-300" بما فيها 4 منصات لإطلاق الصواريخ.

وقال وزير الدفاع الروسي إن الأمر يتطلب 3 أشهر لتدريب أفراد الجيش السوري على استخدام منظومات "إس-300".