أردوغان: تركيا لا تواجه أي مشاكل اقتصادية تبعث على القلق

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن بلاده لا تواجه أي مشاكل اقتصادية تبعث على القلق وإنها لن تطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي وذلك رغم أزمة عملة وتباطؤ اقتصادي متوقع.

وقال أردوغان في كلمة أمام أعضاء حزبه العدالة والتنمية إن تركيا "طوت صفحة صندوق النقد بلا رجعة".

© AFP 2018 / OZAN KOSE كيف سقط عكاز الحزب الحاكم في تركيا

وتشهد العلاقات الأمريكية التركية توترا في الفترة الأخيرة، حيث فرضت أمريكا عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، ردا على استمرار أنقرة باحتجاز القس الأمريكي أندرو برونسون، المتهم بالارتباط بجماعة الداعية التركي المعارض فتح الله غولن.

وانخفض سعر صرف الليرة التركية إلى مستوى قياسي أمام العملات الأجنبية، إذ انخفض أمام الدولار أكثر من 40 % منذ بداية العام، وذلك بعد التوتر الذي شهدته العلاقات الأمريكية التركية. كما ازداد الوضع حدة بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الجمعة 10 آب/أغسطس، رفع الرسوم المفروضة على الألومنيوم وحديد الصلب التركي إلى 20 % و50 %.