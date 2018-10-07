برلماني: إيران ترحب بانتخاب برهم صالح رئيسا للعراق وعبد المهدي رئيسا للوزراء

أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشة، أن الرئيس العراقي ورئيس الوزراء الجديدين، يفهمان العلاقات الإيرانية العراقية بشكل أفضل من المسؤولين السابقين، معربا عن ثقته في أن:" الحكومة العراقية الجديدة لن تشهد أي نهج يدعم العقوبات الأمريكية ضد إيران.

طهران- سبوتنيك. أفادت وكالة "خانة ملت"، التابعة لمجلس الشورى الإسلامي بأن فلاحت بيشة صرح اليوم الأحد، بأنه:" مهما كان حجم الضغوط الأمريكية على العراق، فإن الرئيس العراقي ورئيس الوزراء الجديدين، يفهمون العلاقات الإيرانية — العراقية بشكل أفضل من المسؤولين السابقين".

© Sputnik . Evgeny Biyatov إبراهيم الجعفري: العراق لن يساهم في حصار إيران ولا بأي شكل من الأشكال

وأضاف: "لن تشهد الحكومة العراقية الجديد أي نهج يدعم العقوبات الأمريكية ضد إيران ".

كما رحب فلاحت بيشة بإنتخاب أحمد صالح رئيسا جديدا للجمهورية العراقية، وقال "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترحب بانتخاب برهم أحمد صالح رئيسا جديدا للعراق، كما ترحب بإنتخاب عادل عبد المهدي رئيسا للوزراء العراقيين".

وتابع فلاحت بيشة: "إن تعزيز العلاقات الخارجية للعراق، والحفاظ على وحدة البلاد وسلامتها، ومنع تفكك العراق، والتعاون المتبادل مع دول المنطقة، تعتبر من أفكار ونهج جلال طالباني الراحل".

وقال رئيس لجنة الأمن القومي: "في السنوات الاخيرة، شهدنا مواقف للرئيس العراقي "برهم صالح" تشابه مواقف جلال طالباني، ومنها إدانته للعقوبات ضد إيران".

وأعرب فلاحت بيشة عن أمله بحدوث تطورات إيجابية جديدة في العراق، وقال: "نأمل أن نشهد تطورات إيجابية جديدة في السياسة العراقية".

وانتخب البرلمان العراقي، الأسبوع الماضي، السياسي البارز برهم صالح رئيسا للجمهورية بعد حصوله على 219 صوت مقابل 22 صوت لمنافسه فؤاد حسين.

وكلف الرئيس العراقي الجديد السياسي عادل عبد المهدي بتشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة حيدر العبادي.