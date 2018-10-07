إيطاليا تغلق مطاراتها أمام رحلات المهاجرين غير المصرح بها من ألمانيا

أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، اليوم الأحد، أن مطارات بلاده لن تستقبل طائرات غير مصرح بها تقل مهاجرين من ألمانيا في تصعيد لخلاف بين الدولتين العضوتين في الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية تقاسم المسؤولية المتعلقة بطالبي اللجوء.

وتعمل الدولتان على إبرام اتفاق ترسل بموجبه ألمانيا مهاجرين لإيطاليا كانوا قد تقدموا بالفعل بطلب لجوء للأخيرة لكن الاتفاق لم يوقع بعد، وفقا لوكالة "رويترز".

© AP Photo / Matthias Schrader وكالة: وزير ألماني يرى تقدما باتجاه اتفاق بشأن المهاجرين مع إيطاليا

وذكرت صحيفة " لا ريبوبليكا " الإيطالية اليومية أمس السبت أن الوكالة المعنية بالتعامل مع اللاجئين في ألمانيا أرسلت "عشرات الخطابات" لمهاجرين تنصحهم فيها بالعودة إلى إيطاليا بوسائل منها رحلات جوية عارضة وأشارت إلى أن أول عملية نقل تم التخطيط لها ستتم في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول.

وقال سالفيني في بيان: "إذا فكر أحد… برلين أو بروكسل… في التخلص من عشرات المهاجرين في إيطاليا عبر رحلات عارضة غير مصرح بها فعليهم أن يعلموا أنه ليس هناك ولن يكون هناك أي مطار متاح لذلك… سنغلق المطارات كما أغلقنا الموانئ".

ولم يتسن الوصول إلى وزارة الداخلية الألمانية ولا الوكالة المعنية باللاجئين للتعليق على تقرير الصحيفة.

وقال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر الشهر الماضي إن الاتفاق مع إيطاليا تم التوصل له بالفعل وإنه يتوقع توقيعه قريبا لكن سالفيني نفى ذلك في اليوم التالي وطالب ألمانيا بتقديم المزيد من التنازلات.