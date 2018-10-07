رئيس وزراء اليونان يعتزم زيارة روسيا 12 ديسمبر

صرح مصدر في الدوائر الحكومية اليونانية، اليوم الأحد، بأن زيارة رئيس الوزراء اليوناني، اليكسيس تسيبراس، مخطط لها في 12 كانون الأول/ديسمبر من ناحية مبدئية.

موسكو — سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "الموعد المبدئي للزيارة 12 كانون الأول/ ديسمبر. رئيس وزراء اليونان يأمل أن يلتقي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

© REUTERS / Michalis Karagiannis رئيس الوزراء: اليونان لديها سيولة كافية

ووفقا للمصدر، فإنه من المقرر أن تعقد لجنة روسية — يونانية مشتركة للتعاون الاقتصادي والصناعي والعلمي- الفني في 5 كانون الأول/ ديسمبر.

يذكر أن العلاقات بين موسكو وأثينا ساءت بسبب النزاع الدبلوماسي بين البلدين، حيث أعلنت السلطات اليونانية في بداية تموز/ يوليو الماضي عن طرد دبلوماسيين روسيين ومنع موطنين روسيين آخرين من دخول اليونان.

بالمقابل أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في 15 آب/ أغسطس أن روسيا لم تبدأ الخطوات التي أدت إلى تدهور العلاقات مع اليونان، وتأمل موسكو في تطبيع الوضع الشاذ الراهن، والإلتزام بتطوير التعاون.