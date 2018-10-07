رئيس وزراء اليونان يعتزم زيارة روسيا 12 ديسمبر

موسكو — سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "الموعد المبدئي للزيارة 12 كانون الأول/ ديسمبر. رئيس وزراء اليونان يأمل أن يلتقي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
يذكر أن العلاقات بين موسكو وأثينا ساءت بسبب النزاع الدبلوماسي بين البلدين، حيث أعلنت السلطات اليونانية في بداية تموز/ يوليو الماضي عن طرد دبلوماسيين روسيين ومنع موطنين روسيين آخرين من دخول اليونان.
بالمقابل أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في 15 آب/ أغسطس أن روسيا لم تبدأ الخطوات التي أدت إلى تدهور العلاقات مع اليونان، وتأمل موسكو في تطبيع الوضع الشاذ الراهن، والإلتزام بتطوير التعاون.
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