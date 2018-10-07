نائب رئيس الوزراء الإيطالي يزور موسكو 17 أكتوبر

القاهرة — سبوتنيك. وقال مصدر مطلع على تحضيرات الزيارة لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد،: "من المتوقع أن يشارك ماتيو سالفيني في مؤتمر مشترك بين روسيا وإيطاليا حول تحديات ووجهات نظر التعاون الاقتصادي بين البلدين، والذي سيعقد في 17 تشرين الأول/أكتوبر في موسكو، بتنظيم من كونفيدوستريا روسيا وهي الجهة المسؤولة عن تمثيل الشركات الوطنية والدولية الإيطالية العاملة في روسيا".

© Sputnik . Alexey Nikolsky رئيس وزراء اليونان يعتزم زيارة روسيا 12 ديسمبر

وأعلن السفير الروسي في روما، سيرغي رازوف، الشهر الماضي، أن قطاع الأعمال الإيطالي يثق في روسيا ويزيد الإنتاج رغم العقوبات.

وقال السفير في لقاء روسي إيطالي نظمه مصرف "اينتيزا"، "في عام 2017 ازداد التداول التجاري حتى 24-25 مليار دولار، وفي النصف الأول من 2018 ازداد بـ11 بالمئة. نعول على أن يكون هناك نمو أيضاً في نهاية العام".

وأضاف:

"هذا يعني أن قطاع الأعمال الروسي والإيطالي يرى آفاقاً للتعاون الودي ويستعملها. تلك الـ 500 شركة إيطالية التي تعمل في روسيا، رغم العقوبات والاضطراب السياسي تبقى في روسيا وتزيد الإنتاج، مركزةً على السوق الروسية وسوق الدول الثالثة".

وكان حجم التداول بين روسيا وإيطاليا في عام 2013، قبل العقوبات، يبلغ 54 مليار دولار، لكنه انخفض بشكل كبير لاحقاً، وبدأ باستعادة حالته في عامي 2017-2018.

كانت الشرطة البريطانية قد عثرت على ضابط الاستخبارات الروسي السابق، سيرغي سكريبال وابنته يوليا، فاقدين الوعي إثر تعرّضهما لتسمم في سولزبري، في الرابع من شهر آذار/مارس. ووجه الجانب البريطاني، الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بمادة شالة للأعصاب "آ-234".

وقامت عدة دول بطرد دبلوماسيين روس تضامنا مع بريطانيا في القضية. من جانبها، نفت روسيا مرارا وتكرارا علاقتها بهذا الحادث.