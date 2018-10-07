الإنتربول يتلقى استقالة من رئيسه المحتجز في الصين وسينتخب رئيسا جديدا

قالت الشرطة الدولية (الإنتربول) إنها تلقت استقالة من رئيسها المحتجز لدى السلطات الصينية بتهم خرق القانون، معلنة أنها ستنتخب رئيسا جديدا خلال الشهر المقبل.

القاهرة — سبوتنيك. وقال بيان للإنتربول، "اليوم، السابع من أكتوبر/تشرين الأول، تلقت الأمانة العامة للإنتربول في ليون بفرنسا استقالة السيد مينغ هونغ وي كرئيس للإنتربول، استقالة سارية بشكل فوري".

© AFP 2018 / ROSLAN RAHMAN الحزب الشيوعي الصيني يصدر بيانا بخصوص توقيف رئيس الإنتربول

ولفت البيان إلى أن "كبير نواب الرئيس باللجنة التنفيذية للإنتربول، السيد كيم جونغ يانغ من كوريا الجنوبية، سيصبح القائم بأعمال الرئيس وفق بنود قانون الإنتربول ولوائحه الداخلية".

وتابع البيان أنه "سيجري خلال جلسة الجمعية العامة الـ 87 للإنتربول [المقررة في دبي من 18 إلى 21 تشرين الثاني/نوفمبر] انتخاب رئيس جديد لشغل فترة العامين المتبقيين من التفويض الحالي حتى عام 2020".

وأعلنت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في بيان أصدرته اليوم الأحد، أن رئيس الشرطة الدولية (الإنتربول)، نائب وزير الأمن العام الصيني السابق، مينغ هونغ وي، يخضع للتحقيق في الصين للاشتباه في خرقه للقانون.

وقال البيان إن "نائب وزير الأمن العام، مينغ هونغ وي، يشتبه في خرقه للقانون، واللجنة الوطنية للإشراف تحقق معه حاليا".

وطالبت الشرطة الدولية "الانتربول" السلطات الصينية رسميا، أمس السبت، بإيضاحات حول رئيس الانتربول الصيني المختفي منذ أيام مينغ هونغ وي.

Statement by the INTERPOL General Secretariat on the resignation of

Meng Hongwei. pic.twitter.com/c2daKd9N39 — INTERPOL (@INTERPOL_HQ) October 7, 2018

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