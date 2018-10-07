بعد مقتل فلسطينيين في غزة... فرنسا وبريطانيا تدينان مقتل إسرائيليين في الضفة

أدانت كلا من فرنسا وبريطانيا، اليوم الأحد، مقتل إسرائيليين في هجوم نفذه فلسطيني في إحدى المناطق بالضفة الغربية.

باريس — سبوتنيك. وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، آنييس فان دور مول، في بيان رسمي، إن "فرنسا تدين الاعتداء الإرهابي الذي أدى لمقتل ضحيتين إسرائيليتين في بركان في الضفة الغربية، مضيفة أن "فرنسا توجه تعازيها لعائلات الضحيتين وتعتبر بأن لا شيء يبرر اللجوء للعنف".

© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية بمواجهات في قطاع غزة

من جانبه أدان وزير الدولة بالخارجية البريطانية لشؤون الشرق الأوسط، أليستر بيرت، الحادث "بقوة"، وقال عبر تويتر إنه "يعرب عن تعاطفه ودعاءه من أجل عائلات الضحايا".

وأعلنت السلطات الإسرائيلية، في وقت سابق من اليوم، أن قوات أمنية كبيرة تطارد فلسطينيا متهما بقتل إسرائيليين اثنين وإصابة ثالث، في المنطقة الصناعية ببركان، ببلدة آرئيل بالضفة الغربية.

وقتل 3 شبان فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي وأصيب المئات من الفلسطينيين بعد قمع قوات الجيش الإسرائيلي لهم عند حدود قطاع غزة خلال مشاركتهم في جمعة الثبات والصمود التي انطلقت، مساء يوم الجمعة الماضي، من كافة ميادين قطاع غزة صوب مخيم العودة عند السياج الحدودي الفاصل شرق قطاع غزة.

وتعاني مناطق متفرقة من الضفة الغربية وقطاع غزة أعمال عنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتزايدت تلك الأعمال منذ بدء "مسيرات العودة الكبرى" بالقطاع في الثلاثين من مارس/آذار المنصرم بالتزامن مع إحياء الفلسطينيين ذكرى يوم الأرض.

ومنذ انطلاق المسيرات وحتى الآن بلغ عدد القتلى الفلسطينيين قرابة 200 شخص بالإضافة إلى نحو 20 ألف مصاب برصاص الجيش الإسرائيلي. بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.