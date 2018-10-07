روسيا لا تستبعد إلغاء نظام التأشيرة مع جورجيا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، غريغوري كاراسين، إن روسيا لا تستبعد إمكانية استئناف نظام التأشيرة الحرة مع جورجيا على أساس المعاملة بالمثل.

موسكو — سبوتنيك. وأضاف إن ما يعيق ذلك غياب العلاقات الدبلوماسية وعدد من العوامل الأخرى.

© Photo / U.S. Army photo by Lt. Col. Jamie Blow موسكو تعول على تسوية الوضع حول مختبر لاغار في جورجيا

وقال كاراسين في مقابلة مع صحيفة "ازفستيا": "من حيث المبدأ، نحن لا نستبعد تطبيق نظام التأشيرة الحرة على أساس المعاملة بالمثل في المستقبل. لكن من الصعب تنفيذ ذلك حاليا، كون يعيق ذلك، كما ذكرت، عدم وجود علاقات دبلوماسية".

وأشار إلى أنه في عام 2015 تم تبسيط نظام التأشيرات مع جورجيا إلى حد كبير واليوم أي مواطن من هذا البلد لديه الفرصة للحصول على تأشيرة لزيارة روسيا.