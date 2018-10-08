الإعلان عن عقد جولة ثانية لانتخاب الرئاسة في البرازيل

أظهرت نتائج الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة في البرازيل، عدم تحقيق أي من المرشحين النسبة المطلوبة لحسم الانتخابات، وهو ما يستدعي عقد جولة ثانية نهاية الشهر الجاري.

موسكو — سبوتنيك . وحصل المرشح اليميني جايير بولسونارو على 49.02 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، بينما حصل منافسه المرشح اليساري فرناندو حداد على 26.09 في المئة من الأصوات، وجاء ذلك وفقا البيانات الأولية للمحكمة العليا للانتخابات في البرازيل وذلك بعد فرز نحو 53.93 بالمئة الأصوات.

ووفقا لهذه البيانات، يذهب كلا المرشحين إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 28 أكتوبر، أذا لم يفز أي من المرشحين بأغلبية (50 بالمئة + 1) صوتا في الجولة الأولى.