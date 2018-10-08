الخارجية الروسية: تبليسي لا تسير نحو استعادة العلاقات الدبلوماسية مع موسكو

قال نائب وزير الخارجية الروسي غريغوري كاراسين، إن السلطات الجورجية لا تسير نحو استعادة العلاقات الدبلوماسية مع روسيا، وتواصل أعمالها العدائية في المحافل الدولية، فضلا عن استعدادها للمشاركة في استراتيجية "الناتو" لاحتواء روسيا.

© Sputnik . Valeriy Melnikov بوتين يلتقي رئيسي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية

موسكو — سبوتنيك . وقال كاراسين في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا" اليوم الاثنين 8 أكتوبر / تشرين الأول: " حتى الآن، تبليسي لا تسير نحو استعادة العلاقات الدبلوماسية، وتواصل أعمالها العدائية ضدنا في المحافل الدولية، فضلا عن استعدادها للمشاركة في استراتيجية " الناتو " لاحتواء روسيا".

وأضاف: " نحذر الشركاء الجورجيين بشكل مباشر من أن هذا السلوك لأنه يهدد عملية تطبيع العلاقات التي بدأت في عام 2012، والتي يجني ثمارها مواطني كلا البلدين".

يذكر أن القوات الجورجية هاجمت في أغسطس / آب عام 2008، إبان فترة رئاسة ميخائيل ساكاشفيلي، أوسيتيا الجنوبية، ودمرت جزءا من عاصمتها تسخينفال، وتدخلت روسيا في هذه الحرب دفاعا عن سكان جمهورية أوسيتيا الجنوبية، الذين يحمل الكثير منهم الجنسية الروسية، حيث قامت بإدخال قوات إلى الجمهورية وبعد خمسة أيام من القتال أُجبر الجنود الجورجيين على الخروج من المنطقة.

واعترفت موسكو في 26 أغسطس 2008 بسيادة أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية. وقد صرح القادة الروس مرارا وتكرارا بأن الاعتراف باستقلال منطقتين عن حكم جورجيا، هو يعكس الحقائق القائمة ولا يخضعان للمراجعة.