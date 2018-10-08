كيم جونغ أون يعرب عن أمله بإحراز تقدم في اجتماعه المقبل مع ترامب

أعرب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عن أمله بإحراز تقدم في القمة المقبلة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

موسكو — سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية في بيان: "أعرب القائد العام عن رغبته وقناعته بأن القمة الثانية المزمع عقدها بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، ستحقق بالتأكيد تقدما كبيرا في حل القضايا التي تهم العالم أجمع، فضلا عن تحقيق الهدف الذي تم عرضه في المحادثات الأخيرة".

© AP Photo / Cliff Owen بومبيو يأمل بأن تؤدي محادثاته مع كيم إلى نزع السلاح النووي

كما أعرب الزعيم الكوري الشمالي أيضا عن ارتياحه للمحادثات المثمرة مع بومبيو.

هذا وزار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، كوريا الشمالية وعقد اجتماعا دوريا مع زعيم البلاد، كيم جونغ أون. وذكر في وقت سابق، إن الغرض الرئيسي من الزيارة هو التحضير للقمة الثانية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

كانت قمة ترامب وكيم جونغ أون التاريخية، عقدت في سنغافورة، 12 حزيران/يونيو الماضي، وهو أول لقاء جمع بين رئيسي الدولتين، بعد عقود من التوتر بين البلدين، على خلفية عدد من الملفات أبرزها طموحات بيونغ يانغ النووية.

وتوصل الجانبان إلى اتفاق ينص على أن بيونغ يانغ ستبذل جهودا من أجل تعزيز نزع السلاح النووي الكامل لشبه الجزيرة الكورية مقابل ضمانات أمنية لكوريا الشمالية.