لوغانسك تتهم أوكرانيا بقصف أراضيها

اتهمت جمهورية لوهانسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد، اليوم الاثنين، القوات الأوكرانية بقصف أراضيها 7 مرات خلال الـ 24 الساعة الماضية.

لوغانسك- سبوتنيك. وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة الشعبية في جمهورية لوغانسك الشعبية لوكالة "سبوتنيك": "إن القوات الأوكرانية انتهكت نظام الهدنة 7 مرات خلال الـ 24 الساعة الماضية، باستخدام قذائف هاون عيار 120 و82 ملم، وأسلحة عربات مدرعة ورشاشات ثقيلة وأسلحة خفيفة".

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الشرطة، أن مواقع الشرطة الشعبية تعرضت للقصف بالقرب من المناطق السكنية، دونيتسكيي، وسوكولنيكي، وكالينوفكا، وكالينوفا، ولازوفويه وميخايلوفكا.

وأشار المتحدث إلى أنه "وفقا للمعطيات الأولية، ليس هناك أي خسائر بين السكان المدنيين".

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت، في شهر نيسان/أبريل من العام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، المعلنتين من جانب واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة. إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.