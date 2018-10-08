لقاء وزيري الدفاع الفنلندي والإسرائيلي لبحث العلاقات الثنائية

أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية، اليوم الاثنين، بأن وزير دفاعها جوسي نينيستو سيبحث مع نظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، الأمن الإقليمي والتعاون المالي والمشاركة في عمليات تسوية الأزمات خلال زيارته إلى إسرائيل من 8 إلى 10 تشرين الأول / أكتوبر.

هلسنكي — سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع الفنلندية في بيان: "سيبحث الوزيران العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع في مجال الأمن الإقليمي والتعاون المادي وعمليات تسوية الأزمات ".

وخلال زيارته، سيطلع الوزير نينيستو أيضا على مقر هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في فلسطين الذي يقع في القدس، كما سيلتقي رئيس البعثة النرويجي، اللواء كريستين لوندين ونائب رئيس الأركان، العقيد بيترتي كاجانما.

وأشارت وزارة الدفاع الفنلندية إلى أن مهمة البعثة الدولية لمراقبة الهدنة في فلسطين تهدف للامتثال والحفاظ على وقف إطلاق النار بين إسرائيل والدول العربية المجاورة، ومنع تصعيد الحوادث في حالات الأزمات، مضيفة أن نحو 20 فنلنديا يعملون في إطار هذه البعثة.