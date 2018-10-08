صحيفة: الجيش البريطاني يحارب روسيا من سلطنة عمان

كشفت صحيفة "تايمز" البريطانية، اليوم الاثنين، أن بريطانيا تجري مناورات وتدريبات عسكرية في سلطنة عمان تحضيرا لمعارك عسكرية مع جيوش أقـــوى وأكثــر تسليحـــا، وبينهـــم روسيا، بحسب الصحيفة.

ووفقا للصحيفة البريطانية، فإن المناورات العسكرية (صيف ساري-3) تمتد لشهر كامل وستكلف حوالي 100 مليون جنيه إسترليني(130 مليون دولار).

وتشارك في المناورات العسكرية في سلطنة عمان قوات من السلاح الجوي الملكي البريطاني، بالإضافة إلى طائرات مسيرة ستختبرها بريطانيا للمرة الأولى. ويبلغ عدد العسكريين المشاركين في المناورات حوالي 5500 عسكري سيستخدمون 200 عربة عسكرية مدرعة متنوعة، هذا عدا عن مشاركة لسفن حربية بريطانية مختلفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المناورات العسكرية ستتخذ من العدو المفترض دولة معادية تطبق تكتيكات عسكرية روسية في حروبها وسيتم مواجهتها بفرقة الفرسان البريطانية التابعة للجيش البريطاني، وقد حول المنظمون دبابات "تي —72" الروسية إلى عربات مهاجمة فقدت قوتها وبدت ضعيفة أمام قوة العربات البريطانية المشاركة في المناورات.

وعلق قائد القوات البرية المشرف على التدريبات، زاك ستينينغ، قائلا: " نحن نحاول مجابهة أولئك الذين سيكونون مجهزين ومدربين أفضل والذين يعتبرون أقوى منا بكثير، وبذلك نحن نتحدى هؤلاء بإمكانياتنا الموجودة".