تركيا تعلن تحييد 23 مسلحا واعتقال 774 آخرين خلال أسبوع

أعلنت السلطات التركية، اليوم الاثنين، تحييد 23 مسلحا من حزب العمال الكردستاني، وتنظيم "داعش" الإرهابي، في إطار عمليات أمنية نفذتها داخل البلاد خلال الأسبوع الماضي.





وتابع البيان: "خلال العمليات الأمنية تم توقيف 774 شخصاً للاشتباه بصلتهم بمنظمات إرهابية، وعلى رأسها "بي كا كا"، وتنظيم "داعش".





وتواجه تركيا انتقادات لاذعة بسبب الاعتقالات العشوائية التي تشنها منذ محاولة انقلاب تموز/ يوليو 2016، حيث اعتقلت قوات الأمن التركة الأسبوع الماضي، أكثر 500 ضابط من القوات المسلحة التركية، بداعي ارتباطهم بجماعة فتح الله غولن.