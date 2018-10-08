إيطاليا تهاجم المفوضية الأورويبة وتصفهم بأعداء لأوروبا

أفادت وكالة "رويترز" أن نائب رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو سالفيني، وصف اليوم الاثنين، رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ومفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي بيير موسكوفيسي بأنهما أعداء لأوروبا.

وقال سالفيني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان: "أعداء أوروبا هم المختبئون في خندق بروكسل… يونكر وموسكوفيسي هما اللذين جلبا الخوف وانعدام الأمان الوظيفي لأوروبا".

وكان سالفيني قد هدد ألمانيا عبر حسابه على "تويتر" أن بلاده لن تقبل بإعادة اللاجئين من ألمانيا إلى إيطاليا عبر رحلات غير مصرح بها، ودون التوصل لاتفاق نهائي مع برلين بشأن ذلك.

وأضاف: "إذا فكر أحد، برلين أو بروكسل، في التخلص من عشرات المهاجرين في إيطاليا عبر رحلات عارضة غير مصرح بها، فعليهم أن يعلموا أنه ليس هناك ولن يكون هناك أي مطار متاح لذلك، سنغلق المطارات كما أغلقنا الموانئ".

Se qualcuno, a Berlino o a Bruxelles, pensa di scaricare in Italia decine di immigrati con dei voli charter non autorizzati, sappia che non c’è e non ci sarà nessun aereoporto disponibile.

Chiudiamo gli aeroporti come abbiamo chiuso porti.#aeroportichiusi https://t.co/XvYgELGTML — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 7, 2018

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