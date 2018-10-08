الهند تعلق على تهديدات أمريكا بفرض عقوبات بسبب شرائها "إس 400"

علق رئيس أركان القوات البرية الهندية، رافات بيبين، اليوم الاثنين، على أنباء حول إمكانية الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على الهند بسبب قيام الأخيرة بشراء منظومات "إس-400" من روسيا.

وقال بيبين لصحيفة "New Indian Express" الهندية: "نعم قد تقوم الولايات المتحدة بفرض عقوبات علينا، لكن لدينا سياسة مستقلة ولا أحد يملي علينا أوامره".

وكان مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون أسيا والمحيط الهادئ، راندل شرايفر، قد لمح إلى امكانية فرض عقوبات صارمة على الهند بسبب قيامها بشراء أسلحة من روسيا وخصوصا بعد رفض الطلب الأمريكي الأخير بعدم شراء منظومات "إس-400" الروسية.

وكانت روسيا والهند قد وقعتا على اتفاق توريد منظومة "إس-400" خلال زيارة رسمية قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نيودلهي.

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ويشار إلى أن منظومات الدفاع الجوي إس-400 هي أنظمة صاروخية مضادة للطائرات ذات مدى بعيد وقدرة فائقة على ملاحقة أهداف عدة في آن واحد، ومصممة لتدمير طائرات وصواريخ استراتيجية وتكتيكية، صواريخ باليستية وأهداف تفوق سرعتها سرعة الصوت ووسائل أخرى معدة لهجوم جوي في ظروف الدفاع الكيميائي الإلكتروني وغيره.

ويصل مدى عمل المنظومة إلى 400 كيلومتر، وهي قادرة على تدمير أهداف على ارتفاعات تصل إلى 30 كيلومتراً، ودخلت خدمة القوات المسلحة الروسية عام 2007.