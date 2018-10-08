اليونان تحمل تركيا مسؤولية مستقبل المفاوضات حول قبرص

أعلن نائب وزير الخارجية اليوناني، يورغوس كاترونغالوس، اليوم الاثنين، ان استئناف المفاوضات بين اليونان وتركيا بشأن إعادة توحيد قبرص يعتمد على موقف أنقرة .

اليونان- سبوتنيك. وقال كاترونغالوس، لوكالة "سبوتنيك" على هامش منتدى "حوار الحضارات" في جزيرة رودوس اليونانية إنه غير متأكد من استئناف المفاوضات قبل نهاية عام 2018.

وأضاف نائب وزير الخارجية اليوناني أن " الكثير يعتمد على مدى استعداد الجانب الآخر، أي تركيا".

وتجرى المفاوضات حول إعادة توحيد قبرص منذ لحظة تقسيمها تقريباً، وقد توقفت مراراً، واستؤنفت في شباط/فبراير 2014 بعد انقطاع دام عامين بمبادرة من الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسياديس.

وفي تموز/يوليو 2017، فشلت المفاوضات بشأن قبرص — في كرانز مونتانا، في إيجاد حل لمشكلة تقسيم الجزيرة، وجرى تأجيل المفاوضات.

والجدير بالذكر، أن الجزيرة مقسمة منذ العام 1974، بعد التدخل العسكري التركي في الجزيرة، ومحاولاتٍ عدة لضمها إلى اليونان. وتمَّ بنتيجة التدخل العسكري التركي احتلال 37 بالمئة من أراضي الجزيرة، وبعد تسع سنوات على تقسم الجزيرة أسست عام 1983 جمهورية شمال قبرص [التركية]، التي لا تعترف بها الأسرة الدولية باستثناء أنقرة.