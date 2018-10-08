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14:55 08 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف

    بيسكوف: المعلومات حول تدخل روسيا في عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لا تعتبر أدلة

    © Sputnik . Sergey Guneyev
    العالم
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    أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الكرملين لا يعتبر المعلومات الصادرة من لاهاي بشأن تدخل روسيا في عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أدلة على ذلك.

    موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف، للصحفيين ردا على سؤال حول إذا كان الكرملين يعتبر معلومات نشرتها وسائل الإعلام حول تدخل روسيا في عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية دليلا على ذلك:"كلا، ليست دليلا، هناك قنوات عمل على مستوى الجهات المعنية، سواء في إطار آلية تقديم المساعدة القانونية المتبادلة وغيرها، وعبر هذه القنوات يجب تقديم الوثائق والأدلة والمعلومات الرسمية، ونحن مستعدون للنظر فيها، لكننا لا نعتزم مواصلة الحديث حول هذه المواضيع عبر الوسائل الإعلام".

    مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
    © Sputnik . Ekaterina Chesnokova
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    وأشار إلى أنه هذه المعلومات: "عامة بما فيه الكفاية، ولا نعرف أي حجج… أو أدلة ملموسة، ولذلك نفضل عدم التعليق على ذلك في هذه الحالة".

     وأعلنت وزارة الدفاع الهولندية، في 4 تشرين الأول/أكتوبر، أن استخباراتها أحبطت هجوما سيبرانيا على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حاول القيام بها أربعة مواطنين روس.

    وقالت وزيرة الدفاع الهولندية، أنك بيليفيلد، إن الأربعة مواطنين الروس كان قد تم ترحيلهم من البلاد في 13 نيسان/أبريل، وأنه كان بحوزتهم جوازات سفر دبلوماسية.

    وقال مصدر، في وزارة الخارجية الروسية إنه لم تكن هناك هجمات سيبرانية من جانب روسيا على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ، لأن موسكو لديها بالفعل إمكانية الولوج إلى معلومات المنظمة، ووصف الاتهامات بأنها "مثال لبعض الدول الغربية التي وصلت إلى مرحلة الظلامية". وأضافت الوزارة أيضا أن "هوس التجسس" الغربي أصبح يكتسب زخما.

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    الكلمات الدلالية:
    منظمة حظر الأسلحة الكيميائية, وزارة الخارجية الروسية, دميتري بيسكوف, هولندا, أوروبا, روسيا
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