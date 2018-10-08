فرنسا قلقة من اختفاء خاشقجي

أعربت فرنسا، اليوم الاثنين، عن قلقها على مصير الكاتب والكاتب السعودي جمال خاشقجي الذي تردد اختفى عقب توجهه إلى قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية قبل نحو أسبوع.

باريس — سبوتنيك. وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، آنييس فان دور مول، في بيان رسمي، إن "فرنسا قلقة بعد اختفاء جمال خاشقجي، وهو شخصية سعودية معروفة ومقدرة"، وتابعت، " نأمل أن يتم توضيح الوضع بأسرع وقت ممكن".

وقد اختفى الكاتب السعودي المقيم في إسطنبول جمال خاشقجي، الثلاثاء الماضي، بعد توجهه للقنصلية السعودية، واتهمت السلطات التركية القنصلية السعودية باحتجاز خاشقجي، فيما نفت الرياض الخبر مؤكدة عدم علمها بمكانه.

وتخشى السلطات التركية من أن يكون خاشقجي قد توفي بعد تعرضه للتعذيب في القنصلية السعودية قبل أن يتم نقل جثته سرا خارج القنصلية.

وعرف خاشقجي، في الآونة الأخيرة، بكتاباته وتصريحاته الناقدة لسياسات السعودية منذ أن أصبح الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد، ومنذ بدء التحالف بقيادة السعودية تنفيذ عمليات عسكرية في اليمن، وتشديد الحصار على وسائل الإعلام وموجة الاعتقالات التي طالت العديد من الناشطات والنشطاء منذ شهر أيار/مايو الماضي.