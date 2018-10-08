مقتل 53 شخصا في اصطدام شاحنة نفط بسيارة غرب العاصمة الكونغولية

قالت وزارة الصحة الكونغولية، اليوم الاثنين، إن 53 شخصا قتلوا في حادث اصطدام شاحنة نفط بمركبة أخرى غرب العاصمة كينشاسا.

القاهرة-سبوتنيك. ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب"، قالت الوزارة الكونغولية، إن "ما لا يقل عن 53 شخصا قتلوا وجرح 72 آخرون، وأن حصيلة القتلى قابلة للارتفاع".

© REUTERS / Goran Tomasevic 50 قتيلا في حادث بالكونغو الديمقراطية

ولفتت إلى أن الحادث وقع، يوم السبت الماضي، بطريق سريع على بعد 120 كيلومترا غرب كينشاسا.

وكان حاكم إقليم كونغو الأوسط بالوكالة أتو ماتوبوانا قال، يوم السبت 6 أكتوبر/تشرين الأول: "نأسف لمقتل نحو 50 شخصا وهناك مئة شخص أصيبوا بحروق من الدرجة الثانية".

وكانت الشاحنة الصهريج تنقل الوقود وقد انفجرت قرب مدينة كيسانتو على بعد 120 كيلو متر غرب كينشاسا. واصطدمت الشاحنة بسيارة أخرى بحسب إذاعة أوكابي التابعة للأمم المتحدة التي كانت أشارت صباحا إلى حصيلة ثلاثين قتيلا.

وأوضحت الإذاعة أن "النيران امتدت سريعا وبلغت المساكن المجاورة".