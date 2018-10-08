"الخطوط القطرية" توقع قريبا على وثيقة لشراء 25% من مطار ضخم في موسكو

أعلن الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، أن الشركة تنتظر التوقيع على وثيقة في غضون بضعة أسابيع تسمح بشراء 25 % من مطار فنوكوفو في موسكو.

الدوحة — سبوتنيك. وقال الباكر: "الآن نحن في مرحلة تقييم الأصول، نحن بحاجة لدراسة نموذج العمل. وبعد تقييم الأصول، سيتم توقيع الوثيقة. أتوقع حدوث هذا في غضون بضعة أسابيع".

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية ، في 25 مارس/آذار 2018، أن الخطوط الجوية القطرية، وقعت خلال زيارة أمير قطر لروسيا مذكرة تفاهم مع مطار فنوكوفو في موسكو، تنص على إمكانية شراء خطوطها الجوية أسهم في المطار.

ويعتبر فنوكوفو واحد من المطارات الثلاثة الرئيسية التي تخدم موسكو بالإضافة إلى مطار دوموديدوفو الدولي ومطار شيريميتييفو الدولي، وهو مطار دولي ذو مدرجي هبوط يقع على بعد 28 كيلوميتر جنوب غرب مركز موسكو.