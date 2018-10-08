وزير الخارجية الصيني يدعو الولايات المتحدة لوقف توريد الأسلحة إلى تايوان

أعلن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، بأن الصين تصر على وقف الولايات المتحدة اتصالاتها الرسمية والعسكرية مع تايوان بالإضافة إلى وقف بيع الأسلحة لتايبيه.

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بكين — سبوتنيك . وقال وانغ يي خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بكين: "الصين تصر على أن تلتزم الولايات المتحدة بمبدأ "الصين الواحدة" وبالبيانات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاثة بالإضافة إلى وقف اتصالاتها الرسمية والعسكرية مع تايوان ووقف بيع الأسلحة لتايبيه، حسب بيان للخارجية الصينية نشر على موقعها الرسمي.

كما دعا وانغ يي الولايات المتحدة إلى ردع والحد من نفوذ ما يسمى بالقوى من أجل استقلال تايوان، واتخاذ إجراءات واقعية تدعم العلاقات الأمريكية الصينية بالإضافة إلى السلام والاستقرار في منطقة مضيق تايوان.

وكانت الولايات المتحدة قررت بيع قطع غيار لمقاتلات "إف — 16" وطائرات النقل "سي — 130" التايوانية. الأمر الذي لاقى اعتراضا من قبل الصين ودعوات لإلغاء الصفقة مع تايوان فورا.